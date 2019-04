In Rotterdam is een bus tegen een lantaarnpaal gereden nadat een man de chauffeur had aangevallen. Dat gebeurde aan de Stadhoudersweg. Volgens de politie is het nog onduidelijk waarom de man het gemunt had op de vrouw achter het stuur.

Passagiers konden de verdachte in bedwang houden totdat agenten de man konden inrekenen. Hij is meegenomen naar het bureau. Voor zover bekend zijn er geen ernstige gewonden.