Een 67-jarige motorrijder is zaterdagmiddag om het leven gekomen bij een ongeval op de Eindsestraat in het Noord-Brabantse dorp Drongelen, meldt de politie. Vermoedelijk verloor de bestuurder door onbekende oorzaak de macht over het stuur en belandde in een weiland. Er is nog tevergeefs geprobeerd de man te reanimeren.