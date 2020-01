Een 59-jarige Rotterdammer is woensdagochtend vroeg omgekomen door een ongeval op de A16. Vier anderen raakten gewond. De inzittenden, een vader, moeder, zoon, opa en oma, waren onderweg naar Eindhoven Airport.

Het ongeval gebeurde op de A16 in de richting van Antwerpen, net voor de afrit naar de A58. De 28-jarige zoon verloor de macht over het stuur en de auto belandde in een greppel. De gewonden zijn opgenomen in ziekenhuizen in Breda en Tilburg.