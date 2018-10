De nazomer begint een hoogzomer te worden. In het Limburgse Ell was het maandag 25 graden, voor de vijfde dag op rij. Het is niet eerder voorgekomen dat het zo laat in het jaar zo lang aan een stuk zo warm was.

Volgens Weeronline is het ook de warmste 15 oktober ooit, met 25,1 graden in Ell. Dat kan in de loop van de dag nog aangescherpt worden. Eindhoven had het dagrecord, met 24,9 graden op 15 oktober 1990.