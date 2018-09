‘Ongekend’ veel reacties op snorfietsplan

Ruim 4500 mensen en organisaties hebben gereageerd op de plannen van de gemeente Amsterdam om snorfietsers van het fietspad naar de rijbaan te verplaatsen. Dat is een „ongekend hoog aantal”, schrijft de gemeente op de website. De komende tijd worden alle zienswijzen gelezen en bekijkt de hoofdstad wat dit betekent voor het definitieve verkeersbesluit, dat eind november wordt genomen.

De reacties komen van zowel voor- als tegenstanders, van Amsterdammers en van mensen buiten de stad, van particulieren en organisaties. De gemeente wil de snorfietsers binnen de ringweg A10 met helm op de rijbaan laten rijden, om de verkeersveiligheid in de stad te vergroten. Op de fietspaden wordt het steeds drukker en zijn er steeds meer ongelukken. De Tweede Kamer stemde vorig jaar in met een regeringsplan om gemeenten de mogelijkheid te geven snorfietsers naar de rijbaan te verplaatsen. Dit is sinds 1 juli mogelijk.

Een snorfiets heeft een blauw kenteken en mag niet harder dan 25 km per uur. De bestuurder hoeft nu nog geen helm op, maar dat dus gaat veranderen. Het plan van de gemeente leidde al direct tot kritiek, onder meer van de RAI Vereniging. Die noemde het onbegrijpelijk. Volgens de organisatie is wetenschappelijk bewezen dat snorfietsers door deze maatregel juist in gevaar worden gebracht.