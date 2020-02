Onervarenheid militairen leidde tot ernstig ongeval

Een ernstig ongeval tijdens een oefening in Duitsland in november 2018 was het gevolg van onervarenheid van de betrokken Nederlandse militairen. Hun gebrek aan ervaring was mede te wijten aan de opleiding, aldus een onderzoek van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD).

Een Nederlands verkenningsvoertuig van het type Fennek botste op de bewuste ochtend in het duister op het militaire oefenterrein Bergen-Hohne tegen een kleine vrachtwagen van het Duitse leger. Zes militairen (drie Nederlanders en drie Duitsers) raakten gewond, beide bestuurders ernstig.

De inspectie concludeert in haar rapport dat „de bemanning van de Fennek onvoldoende was voorbereid op de taken die haar tijdens de oefening waren toebedeeld”. Die beperkte ervaring was „mede het gevolg” van de manier van opleiden door de landmacht.

Defensie kampt met grote personeelstekorten. Om dat op te vangen en de inzetbaarheid van eenheden op peil te houden, is de opleiding in 2017 aangepast. De wijziging komt erop neer dat nieuwe militairen minder of helemaal niet meer groepsgewijs kennis opdoen, maar gericht ervaring verwerven in de praktijk.

Maar dit beleid pakt niet goed uit. „Commandanten krijgen hierdoor bij oefeningen te maken met personeel met minder of zelfs geen ervaring”, aldus de IVD. Hierdoor neemt „de kans op fouten bij oefenen onder realistische omstandigheden toe”. Defensie gaat op aanbeveling van de inspectie het opleidingsbeleid onder de loep nemen.