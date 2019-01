Onduidelijkheid over vondst menselijke resten

Het is nog onduidelijk van wie de stoffelijke resten zijn die zaterdag werden aangetroffen in een koffer aan de Zuider IJdijk in Amsterdam-Oost. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er op dit moment nog geen aanwijzingen dat het om de vermiste Sabrina Oosterbeek zou gaan. „Maar we hebben wel nauw contact met het onderzoeksteam dat met haar zaak bezig is.”

Oosterbeek wordt vermist sinds maart 2017 en naar haar lichaam is al diverse malen gezocht in het water in Amsterdam-Zuidoost. Ze is volgens het Openbaar Ministerie vermoedelijk om het leven gebracht door Sjonny W., die ook vastzit op verdenking van de moord op twee andere vrouwen.

Het onderzoek bij de plek waar de koffer werd gevonden, is afgerond. Het team onderwaterzoekingen van de landelijke eenheid zocht zondag met speciale apparatuur in het water. De politiewoordvoerder kon niet zeggen of daarbij iets is aangetroffen.

De koffer werd zaterdagochtend gevonden langs de oever van de Zuider IJdijk. De koffer lag er al zeker sinds 11 januari, aangezien de politie er toen al een melding over kreeg. Agenten konden hem toen echter niet vinden en het lukte niet meer om in contact te komen met de melder. Zaterdag benaderde deze persoon opnieuw de politie.

Op dit moment doet de politie geen mededelingen over wat er exact in de koffer is aangetroffen.