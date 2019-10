Onduidelijkheid over risico chroom-6 Utrecht

Werknemers die onderhoud hebben gepleegd aan de trams die in Utrecht rijden, hebben in het verleden „risicovolle werkzaamheden” uitgevoerd, waarbij deeltjes van de gevaarlijke stof chroom-6 zijn vrijgekomen. De provincie Utrecht, die eigenaar is van de trams, laat dat desgevraagd weten.

Of medewerkers daadwerkelijk zijn blootgesteld „is afhankelijk van veel zaken”, aldus de provincie. „Denk hierbij aan werkwijze, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, de hoeveelheid chroom-6 die is vrijgekomen en arbeidsomstandigheden.”

Vakbond FNV heeft meerdere meldingen gekregen van bezorgde (oud-)monteurs die aan de trams hebben gewerkt. „Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die een aandoening hebben en zich afvragen af of dat door het werk komt”, zegt een woordvoerder. Anderen hebben geen klachten, maar maken zich zorgen over mogelijke blootstelling. De chemische stof kan bij inademing onder meer longkanker veroorzaken. Het spul is veel gebruikt om roestvorming tegen te gaan.

Het onderhoud aan de trams bij het bedrijf Stadler in Nieuwegein werd eerder dit jaar stilgelegd, nadat was gebleken dat chroom-6 is verwerkt in de verf die op onderdelen van de trams zit. De provincie liet onderzoeksbureau SGS daar onderzoek naar doen en meldde donderdag dat er „bij normale onderhoudsactiviteiten geen gezondheidsrisico’s voor de medewerkers van het onderhoudsbedrijf zijn”. Dat was de uitkomst van metingen.

Maar er is volgens de provincie eerder wel werk aan de trams verricht waarbij chroom-6-deeltjes zijn vrijgekomen. Wanneer oppervlakken die de stof bevatten worden geschuurd, gestraald, geslepen of gelast, kunnen deeltjes in de lucht komen.

Volgens Utrecht is Stadler als werkgever verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden. De vestiging van het bedrijf in Nieuwegein was donderdagmiddag niet bereikbaar. SGS verwijst voor vragen naar de provincie. „Die is opdrachtgever van het onderzoek”, aldus een woordvoerster.

Onderhoudsbedrijf en provincie zijn overigens „niet van plan” nog werkzaamheden aan de tramstellen te laten uitvoeren die leiden tot het vrijkomen van chroomdeeltjes. Dat hoeft ook niet meer, want de voertuigen worden in de loop van volgend jaar vervangen.