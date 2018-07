Onduidelijkheid over daders aanslag fietsers

Ondanks de videobeelden van de vijf vermoedelijke aanslagplegers op de fietsers in Tadzjikistan blijft onduidelijkheid bestaan over wie achter de aanslag zit. Op de beelden die Amaq, de spreekbuis van IS, verspreidde, is te zien dat de vijf bij elkaar zitten met een IS-vlag op de achtergrond. De Tadzjiekse regering houdt daarentegen de verboden Islamitische Wederopstandingspartij van Tadzjikistan verantwoordelijk.

Zij zegt dit op basis van een bekentenis van een verdachte die is aangehouden. De terroristische aanslag zou geleid zijn door een man die in Iran was getraind.

IS eiste maandag al de aanslag op, waarbij zondag vier mensen omkwamen, onder wie een 56-jarige Nederlander. Een 58-jarige Nederlandse vrouw raakte gewond.

Volgens Liesbeth van der Heide, senior researcher bij het International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) in Den Haag is het ongewoon dat IS een aanslag in twee stappen claimt. „Normaliter deelt Amaq met de claim ook de beelden.”

Het is niet bekend hoeveel tijd er zit tussen de opname van de video en de aanslag. „Veel mensen uit Tadzjikistan hebben zich in het verleden aangesloten bij IS, dus er is genoeg beeldmateriaal voorhanden”, zegt Van der Heide.

De gewonde Nederlandse vrouw is dinsdag uit het ziekenhuis ontslagen en krijgt consulaire bijstand. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt er „ goed voor haar gezorgd”.

Het ministerie scherpt het reisadvies voor Tadzjikistan na de aanslag niet verder aan. Wel waarschuwt het ministerie in heel Tadzjikistan alert te zijn. De dreiging op aanslagen in het land blijft aanwezig, aldus BZ.