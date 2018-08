Onduidelijkheid over aanleiding steekpartij CS

Wat de aanleiding is van de steekpartij vrijdag op Amsterdam Centraal Station is nog onduidelijk. De politie houdt alle scenario’s open. Ook een mogelijk terroristisch motief wordt bij dat onderzoek betrokken.

De politie schoot de man die mogelijk twee mensen heeft neergestoken, neer. De verdachte is naar het ziekenhuis gebracht en aangehouden. Ook de twee slachtoffers, worden in een ziekenhuis behandeld. Hun verwondingen lijken mee te vallen.

Het begon allemaal rond het middaguur. Volgens de politie liep de man in de westbuis van het CS. „Er is op enig moment tumult ontstaan. Daarbij heeft deze man twee mensen gestoken. Vervolgens liep hij weg, met het mes in zijn hand. De politiemensen hebben hem daarop neergeschoten.” Het station werd afgesloten omdat de rugzak van de man moest worden onderzocht. Er zaten, zo bleek later, geen verdachte spullen in.

Richard Snelders, van een bloemenwinkel op het station, kreeg een van de slachtoffers in zijn winkel. Met een steekwond in zijn hand. „Kort daarop hoorde ik schoten en wist ik dat het fout boel was.” Niet lang daarna zag Snelders ter hoogte van de Hemavestiging in de hal een gewonde man op de grond liggen. „Het eerste waar je aan denkt is iets van een terreuraanval. Je staat op Amsterdam CS hier. Dat komt direct in je op. De paniek was ook groot.”

De gewonde man liep Snelders’ winkel weer uit en zakte in de hal in elkaar. „Ik ben buiten mijn winkel gaan kijken en zag toen ook de neergeschoten man liggen. Agenten schreeuwden in het Engels dat hij moest blijven liggen.”

De rijksrecherche onderzoekt, zoals gebruikelijk, het schieten door de politie.