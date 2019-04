„Onduidelijkheid bij gemeenten over 5G”

Elke gemeente heeft eigen regels voor het aanleggen van 5G-internet, de opvolger van het huidige mobiele internet. Soms is er zelfs helemaal geen beleid. Dat is „onduidelijk en niet efficiënt” voor de providers die over een tijdje 5G-internet willen aanbieden, waarschuwt het Agentschap Telecom. Gemeenten gaan over het plaatsen van de zendmasten en het leggen van glasvezelkabels voor 5G.

De telecomwaakhond constateert dat gemeenten vaak „weinig expertise en menskracht” voor 5G hebben. De organisatie roept gemeenten op om hun regels op elkaar af te stemmen: „Dat is essentieel voor de leefbaarheid, groei en economische ontwikkeling in gemeenten. En daarmee voor heel Nederland, als som van 355 gemeenten.” Het agentschap wil dat de rijksoverheid, gemeenten en de markt samen uitzoeken wat de grootste problemen zijn en hoe die kunnen worden opgelost.

5G-internet moet sneller en betrouwbaarder zijn dan de huidige 3G- en 4G-netwerken, met meer capaciteit voor aangesloten apparaten.