Onderzoeksraad rapporteert over containervervoer Wadden

Hoe kon het containerschip MSC Zoe in januari 2019 ruim 340 containers verliezen nabij de Waddeneilanden en hoe kan de veiligheid van containertransport in dat gebied worden vergroot? Antwoorden op die vragen staan centraal in twee rapporten die de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) donderdagochtend uitbrengt.

De onder Panamese vlag varende MSC Zoe verloor in stormachtig weer honderden containers ten noorden van de Waddeneilanden. Containers en de inhoud ervan werden, voor zover te traceren, uit zee opgevist of van de stranden gehaald. Stranden lagen lange tijd bezaaid met aangespoelde spullen. Natuurorganisaties uitten indertijd direct hun zorgen over de scheepvaartroutes door het kwetsbare gebied en willen dat het containervervoer duurzamer wordt en minder risico’s oplevert.

De OVV heeft samen met Panama en Duitsland een rapport opgesteld over de exacte toedracht van het voorval met de MSC Zoe. Los daarvan komt de Onderzoeksraad met een stuk over de veiligheid van containertransport bij de Waddeneilanden. Naar aanleiding van de tussentijdse bevinden hierover sloeg de OVV in oktober vorig jaar al alarm. Zeer grote schepen zouden op de vaarroute ten noorden van de eilanden door een combinatie van getij, golven en wind de zeebodem kunnen raken. Het risico daarop werd dermate groot geacht, dat per direct een waarschuwing werd afgegeven aan de kustwacht, reders en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.