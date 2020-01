Onderzoeksraad publiceert rapport over crash Turkse Boeing

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft dinsdag het deelrapport gepubliceerd waarop het eindrapport van de raad over de crash van de Turkse Boeing 737 in 2009 bij Schiphol was gebaseerd. De publicatie is een reactie op de ophef die is ontstaan, nadat in The New York Times was gezegd dat de Nederlandse onderzoekers onder druk van Amerikaanse collega’s bepaalde informatie hebben „begraven”.

Het deelrapport werd geschreven door luchtvaartdeskundige Sidney Dekker. Die zei tegen de Amerikaanse krant dat Boeing wilde voorkomen dat tekortkomingen in het vliegtuigontwerp in de schijnwerpers kwamen. „

Omdat afgelopen dagen vragen zijn gerezen over de deelstudie, heeft de Raad deze gepubliceerd”, meldt de Onderzoeksraad.