Onderzoeksraad hekelt kabinet om slap vuurwerkbeleid

De komende jaarwisseling zullen waarschijnlijk honderden burgers zich weer melden bij de eerste hulp met brandwonden, afgerukte vingers en beschadigde ogen.

Die verwachting spreekt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) uit in een woensdag verschenen notitie. Omdat het kabinet geen verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk instelt –zoals bepleit door de OVV in een december 2017 verschenen rapport– zal ook de komende jaarwisseling op veel plaatsen weer het onveiligste moment van het jaar worden.

Van de zeven aanbevelingen die de OVV vorig jaar formuleerde, volgt het kabinet er slechts één volledig op, namelijk het op Europees niveau bevorderen van een verdere beperking van vuurwerkrisico’s. Doorn in het oog van de raad is dat het kabinet geen gehoor geeft aan het advies om vuurpijlen en knalvuurwerk te verbieden, „met afstand de belangrijkste aanbeveling van het rapport.” Door dit advies te negeren zal de onveiligheid door vuurwerk blijven bestaan, vreest de OVV. „Zeer waarschijnlijk zullen ook komende jaarwisseling weer honderden burgers zich melden bij de eerste hulp met brandwonden, missende vingers en beschadigde ogen.”

Medio november zei het kabinet dat gemeenten met ingang van de jaarwisseling 2019-2020 een volledig vuurwerkverbod op hun grondgebied mogen afkondigen. De OVV vindt dat een heilloos besluit. Elke burger moet volgens hen beschermd worden tegen vuurwerk. In het rapport wijst de OVV erop dat ongeveer de helft van de jaarlijkse vuurwerkslachtoffers (gemiddeld honderden gewonden en één dode) omstander is. Een vuurwerkverbod, aldus de raad, is ook alleen effectief en handhaafbaar als het landelijk wordt ingevoerd.

De OVV zegt dat eerder genomen maatregelen niet zorgden voor een substantiële daling van slachtoffers, incidenten en schade als gevolg van vuurwerk. De raad hekelt ook het feit dat, ondanks alle slachtoffers en ordeverstoringen, in de maatschappij vaak toch wordt gesproken van een „rustige jaarwisseling.”

Coalitie hopeloos verdeeld

Verdeeldheid in de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is voor het kabinet de belangrijkste reden om de OVV-aanbeveling over een landelijk vuurwerkverbod niet over te nemen. Vooral de VVD is daar mordicus tegen. De partij wijst erop dat het aantal vuurwerkincidenten al jaarlijks daalt. Het CDA is afwachtend en zou het liefst inzetten op een beperkt verbod van alleen vuurpijlen en knalvuurwerk. De CU wil de aanbeveling van de OVV het liefst meteen overnemen. „De maat is vol”, zei CU-Kamerlid Dik-Faber eerder dit jaar.