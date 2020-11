Elk groot openbaar gebouw in Nederland zou op vaste tijden gecontroleerd moeten worden, om te zien of de constructie nog wel veilig is. Zo’n ’APK’ zou wettelijk verplicht moeten worden, adviseert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar aanleiding van het gedeeltelijke instorten van het dak van het AZ-stadion vorig jaar.