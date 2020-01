Onderzoeksraad begint verkennend onderzoek naar flatbrand

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een verkennend onderzoek begonnen naar de fatale flatbrand in Arnhem. De raad heeft informatie opgevraagd bij de betrokken diensten en partijen en donderdag gaan twee onderzoekers bij de flat aan het Gelderseplein kijken. Binnen enkele weken besluit de onderzoeksraad of er een formeel onderzoek volgt. „We kijken of hieruit lering valt te trekken”, zegt een woordvoerster.

Door de brand kwamen een 39-jarige man en zijn 4-jarige zoontje om het leven, de 36-jarige moeder en een 8-jarig dochtertje raakten gewond. Het gezin uit Arnhem was op bezoek in de flat en stond in de lift toen de brand uitbrak en de stroom uitviel. Het vuur ontstond na middernacht in de entree van het flatgebouw.