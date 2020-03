Onderzoekprogramma moet arme Rotterdamse kinderen helpen

Wetenschappers en hulpverleners gaan samenwerken om te achterhalen hoe ze Rotterdamse kinderen die in armoede leven beter kunnen helpen dan nu het geval is. In Rotterdam groeit een op de vijf kinderen in armoede op, stelt de gemeente. „Hierdoor kunnen ze last hebben van stress en schaamte en raken ze soms in een sociaal isolement.”

Een wetenschappelijk team gaat minimaal vier jaar lang onderzoeken hoe de hulpverlening kan worden verbeterd. Voor het onderzoek werkt de gemeente Rotterdam samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Hogeschool Rotterdam en het Nationaal Fonds Kinderhulp. Volgens de gemeente is deze vorm van samenwerking uniek in Nederland. De komende maanden wordt gekeken hoe het onderzoeksprogramma precies wordt ingevuld en welke wetenschappers erbij worden betrokken.