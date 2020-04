Onderzoekers telen jaar lang komkommer zonder afvalwater te lozen

Veel tuinders hielden het voor onmogelijk, maar onderzoekers van de universiteit van Wageningen zijn erin geslaagd een jaar lang komkommers en paprika’s te telen in een kas zonder afvalwater te lozen. Hergebruik van water is al normaal in kassen, maar vaak zien tuinders zich genoodzaakt na drie tot vier maanden het water te lozen.

Door uiteenlopende technieken toe te passen, kunnen tuinders hun hoeveelheid afvalwater verminderen van zo’n 100 kuub per hectare per jaar tot 10 à 20 kuub, aldus de onderzoekers. Dat afvalwater kan in het ideale geval worden gebruikt om de kas schoon te maken.

De truc zit hem in de eerste plaats in het opvangen van voldoende regenwater. In tegenstelling tot het verzilte oppervlakte- en grondwater in het westen van Nederland, bevat hemelwater geen zout. Een van de redenen dat tuinders water nu toch na verloop van tijd moeten lozen, is dat zout zich na een paar keer recyclen ophoopt. En dat is niet goed voor de gewassen.

Ook vonden de onderzoekers diverse methoden om spoelwater te hergebruiken. Al met al is de tijd waarin hetzelfde water bruikbaar blijft verlengd tot een jaar.

Tuinders lozen tegenwoordig al veel minder afvalwater dan vroeger, toen het geen uitzondering was om jaarlijks 1000 kuub per hectare te lozen. Sinds 2018 moeten ze afvalwater zuiveren voordat ze het lozen. Zo wordt 95 tot 99 procent van de meststoffen en bestrijdingsmiddelen eruit gehaald. Vanaf 2027 mogen ze helemaal geen vervuild water meer lozen.