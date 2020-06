Onderzoekers: landelijk bezoekverbod verpleeghuizen niet herhalen

De overheid moet niet nog eens een landelijk bezoekverbod voor verpleeghuisbewoners instellen, vinden wetenschappers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het UMC Groningen. Ze doen deze en andere aanbevelingen na onderzoek onder de crisisteams van verpleeghuizen.

Vanwege de coronacrisis besloot het kabinet in maart al het bezoek aan verpleeghuizen te verbieden. Op die manier wilde de overheid de uitbraak van het coronavirus in de instellingen een halt toeroepen. Het verbod werd eind mei enigszins versoepeld: toen mochten bewoners weer één vaste bezoeker ontvangen. Sinds 15 juni zijn weer meerdere bezoekers toegestaan, mits een verpleeghuis aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Hoogleraren Ouderengeneeskunde Wilco Achterberg van het LUMC en Sytse Zuidema van het UMCG vinden dat verpleeghuizen in het vervolg de ruimte moeten krijgen om hun eigen bezoekersregeling te bepalen. Ook als het land een tweede golf van coronabesmettingen krijgt te verduren. Uit paneldiscussies met leden van de crisisteams trekken ze de conclusie dat het bezoekersverbod moeilijk was uit te voeren voor het personeel. „Daarnaast waren er verschillen in besmettingsrisico per regio, terwijl de bezoekersregeling overal gold.” Maatwerk zou daarom beter zijn, oordelen ze.

Een andere aanbeveling is om vaste zorgteams op een afdeling te laten werken. Als iemand besmet raakt, kan zijn of haar afdeling tijdelijk worden afgesloten, zonder dat de andere bewoners daar direct de gevolgen van ondervinden. „Hierdoor kunnen besmette cliënten effectief worden geïsoleerd en neemt het risico op verspreiding in de rest van het verpleeghuis af”, zegt Achterberg.