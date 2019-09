Onderzoekers gaan bouwen met schimmels

Over het algemeen houden mensen schimmels het liefst buiten de deur, maar onderzoekers uit Utrecht zien juist mogelijkheden om schimmels in bouwmaterialen te verwerken. Onder de naam ‘Fungar’ willen wetenschappers van de Universiteit Utrecht samen met collega’s uit Denemarken, Italië en het Verenigd Koninkrijk duurzaam bouwmateriaal van schimmels gaan maken.

Onderzoeksleider Han Wösten ziet zelfs materiaal voor zich van levende schimmels die bijvoorbeeld een gat kunnen laten dichtgroeien. „Het klinkt futuristisch, maar door te werken aan extremen, komen allerlei toepassingen dichterbij”, zegt de hoogleraar.

Wösten maakte al eerder zogeheten composieten uit een combinatie van schimmels en afval. Nu wil hij met schimmels een soort bakstenen maken die niet alleen stevig en geluidswerend zijn, maar zich ook kunnen aanpassen. Het idee is om schimmeldraden elektrisch te laden, zodat er sensoren in geplaatst kunnen worden. „Het gebouw wordt dan in feite een voelend en adaptief systeem: als het warm is, wordt het poreus, als het koud is, werkt het materiaal isolerend.”

Het project krijgt 2,85 miljoen euro aan Europees onderzoeksgeld. Daarvan gaat 720.000 euro naar Utrecht, dat de kennis van schimmels levert.