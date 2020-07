Onderzoekers delen eerste testresultaten mogelijk coronavaccin

Het farmaceutische bedrijf AstraZeneca en de Oxford Universiteit delen maandag met de buitenwereld hoe hun onderzoek naar een mogelijk coronavaccin ervoor staat. Dat doen ze in het belangrijke wetenschapsblad The Lancet. Hun middel, AZD1222, is het meest vergevorderde middel dat besmetting met het coronavirus moet voorkomen.

Nederland heeft samen met Duitsland, Frankrijk en Italië alvast 300 miljoen doses van AZD1222 besteld, ook al is het nog niet zeker of het werkt en of het veilig is. Het moet voorkomen dat Nederland achter het net vist als het middel er is.

Voordat een middel op de markt mag komen, moet het uitgebreid getest worden. AZD1222 zit in fase 3, de laatste stap voordat toezichthouders besluiten over toelating. The Lancet publiceert maandag de resultaten van fase 1, de eerste onderzoeken op mensen om te kijken wat de goede dosis is en of er bijwerkingen zijn.

Over de hele wereld worden meer dan honderd mogelijke vaccins tegen het coronavirus getest. Een andere fabrikant, Moderna, wil eind juli beginnen met fase 3-tests. Het bedrijf dat er in slaagt om als eerste een coronamiddel op de markt te brengen, kan hopen op een grote bron van inkomsten.