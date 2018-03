Onderzoekers brengen risico’s botox in kaart

Voor wie een botoxbehandeling wil ondergaan is het nog vaak onduidelijk of een behandelend arts wel voldoende gekwalificeerd is. Door het toenemend aantal behandelingen met botox en vulmiddelen (fillers) is het belangrijk om mensen te wijzen op de risico’s. Vorig jaar werden 390.000 ingrepen verricht om kraaienpootjes, wallen of rimpels weg te werken of lippen voller te doen lijken.

Dat staat in een onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam die het vaktijdschrift Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology maandag publiceert.

Dat er nog vaak dingen mis gaan komt vooral omdat de titel cosmetisch arts niet beschermd is.

De Nederlandse onderzoekers zijn de eerste ter wereld die het aantal botox- en fillerbehandelingen in kaart hebben gebracht.