Onderzoeker: Zet agent in als vraagbaak op Refoweb

Het is waardevol als een agent panellid wordt op Refoweb, een internetplatform waar christelijke jongeren antwoorden krijgen op allerlei vragen.

Die aanbeveling doet politiekundige Jan Hoekman vrijdag in het Reformatorisch Dagblad. Hoekman deed voor zijn studie bij de Politieacademie onderzoek naar de relatie tussen de politie en de gereformeerde gezindte in Zeeland. Hij noemt die verhouding „matig tot slecht.”

Een agent als vraagbaak op Refoweb kan de relatie tussen de politie en de reformatorische jeugd verbeteren, stelt Hoekman. „Onder de pannelleden die vragen beantwoorden, mis ik echt iemand met een politieachtergrond. Op Refoweb zijn vooral ambtsdragers en hulpverleners als vraagbaak actief. Terwijl op het forum best veel kwesties aan bod komen waar een agent zinnige dingen over kan zeggen. Denk aan webcriminaliteit en drugsgebruik. Een agent kan voorlichting geven over bijvoorbeeld het doen van aangifte.”

Mede-oprichter en redacteur Gert Janssen van Refoweb noemt de aanbeveling van Hoekman desgevraagd „een uitstekend idee.” „Een agent als panellid heeft absoluut meerwaarde. Die kan informatie verschaffen over bijvoorbeeld juridische trajecten na een misdrijf.” De 130 panelleden die op Refoweb vragen van jongeren beantwoorden zijn voor het overgrote deel ambtsdrager of hulpverlener. Refoweb trekt maandelijks 60.000 unieke bezoekers, zegt Janssen.

Vrijdag 23 februari 2018 een vraaggesprek met politiekundige Jan Hoekman en een ouderling en schooldirecteur uit reformatorische kring.