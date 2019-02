„Onderzoek zal kantoor Ficq vrijpleiten”

Het onderzoek van de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten zal uitwijzen dat advocate Bénédicte Ficq Willem Holleeder en diens voormalige advocaat Stijn Franken niet heeft bedreigd.

„Er is hooguit sprake van een misverstand”, zei Ficqs kantoorgenoot Nico Meijering dinsdag in de talkshow Jinek.

Meijering reageerde op de uitzending van RTL Boulevard van dinsdag, waarin een groot deel van een lang telefoongesprek tussen Holleeder en Peter R. de Vries ten gehore werd gebracht.

Dat gebeurde op het kantoor van Holleeders toenmalige advocaat Stijn Franken. Holleeder zat toen in de gevangenis. De Vries nam het gesprek op band op.

In dat in 2011 gevoerde, door De Vries opgenomen gesprek zegt Holleeder onder meer dat Ficq hem had bedreigd, om haar eis een gunstige verklaring voor haar cliënt Dino Soerel af te leggen kracht bij te zetten. Ook Stijn Franken zou zijn bedreigd door de raadsvrouw.

Buitengewoon ernstig

Als getuigen op deze manier tot meineed zijn gebracht, dan zou dit buitengewoon ernstig zijn, zei Peter R. de Vries dinsdag.

Het kantoor van Ficq en Meijering heeft de ernstige beschuldiging al eerder als onzinnig van de hand gewezen.

De deken doet onderzoek naar de kwestie. Ook onderzoekt hij het gebruik van Frankens zogeheten geheimhouderstelefoon door De Vries bij het gesprek met Holleeder. Meijering is ervan overtuigd dat het onderzoek het advocatenkantoor zal vrijpleiten. „Wij weten wat er is gezegd.”

Ook de Amsterdamse oud-rechter Frits Lauwaars gelooft niet dat Willem Holleeder is bedreigd door advocate Bénédicte Ficq. In RTL Late Night noemde Lauwaars dinsdag het verhaal „de gotspe van het decennium.”

In de tijd van het telefoongesprek stond Soerel terecht in het liquidatieproces Passage. Daarin werd hij in eerste instantie door Lauwaars vrijgesproken en later –in hoger beroep– tot levenslang werd veroordeeld.

Keurige advocaten

Soerels verdediging werd na verloop van tijd overgenomen door Ficqs kantoorgenoot Nico Meijering. Beiden zijn volgens Lauwaars „keurige advocaten.”

De voormalig rechter zei dat de inhoud van de bedreiging „vrij vaag” is gebleven. Als het werkelijk een doodsbedreiging was geweest, had Franken aangifte moeten doen, aldus Lauwaars.

Justitie begint donderdag aan de afronding in de zaak tegen Holleeder. De eis volgt 1 maart.