Onderzoek wapenbezit Oey nog gaande

Het onderzoek naar verboden wapenbezit tegen filmproducent Robert Oey, echtgenoot van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, is nog gaande. Dat zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie donderdag. Het is nog niet duidelijk wanneer dit is afgerond.

Het OM bevestigt dat er een "afdoeningsbeslissing" is genomen in de zaak tegen de 15-jarige zoon van Halsema en Oey. Ook hij werd verdacht van verboden wapenbezit. Inhoudelijk wil het OM niets zeggen over die beslissing, omdat het om een zaak van een minderjarige gaat. Peter Plasman, advocaat van de zoon, meldde donderdag eerder dat justitie de jongen niet vervolgt, maar dat zijn zaak wordt afgedaan met een Haltmaatregel.

De zoon werd in juli opgepakt omdat hij met een vriend een leegstaande woonboot had betreden en daar voor overlast zorgde. Hij zou een wapen hebben weggegooid toen de politie ter plaatse kwam. Het bleek te gaan om een gas-/alarmrevolver.

Oey zei onlangs in een interview dat het wapen van hem was. In dat artikel zei hij dat het een onklaar gemaakte revolver betrof die werd gebruikt op filmsets. Justitie heeft hem daarop als verdachte aangemerkt en erover verhoord.

De Amsterdamse gemeenteraad spreekt donderdagmiddag met de burgemeester over de zaak. Zij liet eerder al weten dat ze niet wist dat het wapen in de ambtswoning lag.