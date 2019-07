Onderzoek: Vierdaagse voor vrouwen zwaarder

Het uitlopen van de Vierdaagse is voor vrouwen zwaarder dan voor mannen. Vrouwen doen elke dag langer over de af te leggen kilometers en vallen ook vaker uit. Een en ander heeft vooral te maken met het verschil tussen mannen en vrouwen in lichaamsbouw.

Dat blijkt uit het langlopende gezondheidsonderzoek dat hoogleraar inspanningsfysiologie Maria Hopman tijdens de Vierdaagse uitvoert.

Het bestuur van de Vierdaagse overweegt om vrouwen tussen de 18 en 50 jaar ook te verplichten 50 kilometer per dag te lopen, net zoals dat voor mannen geldt. Hopman adviseert om daar nog eens goed over na te denken. „Vrouwen vinden de Vierdaagse nu al zwaarder dan mannen, terwijl ze 40 kilometer per dag lopen”, aldus de hoogleraar.

Vrouwen lopen gemiddeld 10 procent langzamer dan mannen, blijkt het uit het onderzoek. Dat betekent dat ze 50 tot 70 minuten langer onderweg zijn. Die tijd neemt toe als ze tien kilometer extra per dag moeten lopen. Bijna 10 procent van de deelnemende vrouwen haalt de eindstreep niet tegen 5 procent van de mannen.

Het plan om vrouwen verder te laten lopen is dit jaar nieuw. De organisatie van de Vierdaagse peilt onderweg de animo, maar krijgt vaak te horen dat loopsters niet meer inschrijven als ze 50 kilometer per dag moeten lopen. Volgens Hopman is dat voor veel vrouwen ook " gewoon te veel”.