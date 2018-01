Onderzoek vermogensbeheerder om miljoenenfraude

Het Openbaar Ministerie doet sinds 2015 onderzoek naar fraude en valsheid in geschrifte ter waarde van miljoenen euro’s door de voormalig directeur van een vermogensbeheerder en twee gelieerde ondernemingen. Provisies voor buitenlandse beleggingen van cliënten zouden gedurende meerdere jaren niet aan de cliënten zijn doorbetaald, meldt een woordvoerder van het OM. Vermogensbeheerder Box Consultants, die bevestigt onderwerp te zijn van het onderzoek, ontkent de beschuldigingen.

Volgens het Financieele Dagblad behoren onder anderen leden van het Koninklijk Huis, adviseur Pierre Caertuyvels van de Belgische koning Filip, leden van de warenhuisfamilies Vroom en Dreesmann, voormalig World Online-topvrouw Nina Storms en een handvol sociale fondsen van vakbond CNV tot de klanten van het bedrijf.

In maart 2015 is het kantoor van de vermogensbeheerder en de woning van de directeur doorzocht. De directeur is in dezelfde maand aangehouden. Hij is daarna in bewaring gesteld, maar werd vrijgelaten vanwege persoonlijke omstandigheden.

Box Consultants stelt in een reactie het te betreuren dat de goede naam van het bedrijf in twijfel wordt getrokken. „We hebben met zorgvuldigheid en professionaliteit deze goede naam opgebouwd en gaan ervan uit dat wij het vertrouwen van onze klanten blijven genieten.”

Ook de advocaat van de oud-directeur en het bedrijf zegt dat er niets van de aantijgingen klopt. „Alles is gebaseerd op valse brieven die door iemand zijn verstuurd.”

Het OM is nu het dossier aan het beoordelen om te beslissen of er een strafzaak komt.