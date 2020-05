Onderzoek vermeende schietpartij Haarlemmermeer leidt tot niets

Een onderzoek naar een vermeende schietpartij in de Haarlemmermeer heeft tot niets geleid. Er zouden schoten zijn gelost op een weg in Oude Meer, nabij Schiphol, maar de politie heeft dat niet kunnen vaststellen.

„De politie werd rond 19.45 uur gebeld door iemand die achtervolgd werd en er zou zijn geschoten. Er vond een achtervolging plaats door meerdere dorpen. Toen de politie ter plaatse was, was de achtervolgende auto verdwenen”, aldus een woordvoerder.

De inzittenden van de auto die zou zijn achtervolgd en mogelijk is beschoten wilden in Badhoevedorp, waar de achtervolging eindigde, niets over het voorval loslaten en ook geen aangifte doen.

Er zijn geen gewonden gevallen.