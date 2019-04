Onderzoek verband explosie en brand Zaandijk

De politie onderzoekt of er een verband is tussen de explosie in het hotel in Zaandijk woensdagochtend en een brand in het pand eerder dit jaar. „In januari is er brand gesticht in de keuken, we kijken of dit iets te maken heeft met explosie”, zegt een woordvoerder van de politie. Voor de brandstichting is nog niemand opgepakt.

De ontploffing lijkt volgens de politie een doelgerichte actie. Een onbekend persoon legde rond 02.25 uur iets neer wat is ontploft. De persoon was in het zwart gekleed en ging er na de explosie vandoor op een scooter zonder kentekenplaat. De politie is een zoekactie begonnen, maar heeft de verdachte nog niet te pakken. De manager van het hotel heeft geen idee wie er achter de aanslag zou kunnen zitten.

Er raakten geen mensen gewond. Ongeveer dertig hotelgasten zijn geëvacueerd en ondergebracht op een andere locatie.

Hoe groot de schade aan het hotel precies is, is nog niet bekend. Wel is te zien dat een raamkozijn door de explosie eruit is geknald. Het gebied rond het hotel is afgezet.

Het hotel ligt op loopafstand van de Zaanse Schans, waar dagelijks duizenden toeristen komen.