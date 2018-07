Onderzoek veiligheid spoorwegovergangen klaar

De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceert donderdag de resultaten van het onderzoek naar de veiligheid van spoorwegovergangen in Nederland. Aanleiding hiervoor was een aantal ongelukken op overgangen vlak achter elkaar, zoals maart vorig jaar in Harlingen waarbij een vader en zijn zoontje om het leven kwamen. Deze overgang is inmiddels opgeheven.

Doel van het onderzoek is te achterhalen of en hoe de veiligheid op spoorwegovergangen verbeterd kan worden en hoe de aangekondigde sanering van onbewaakte overwegen verloopt. Naar die onbewaakte overgangen liep eerder al een onderzoek en spoorbeheerder ProRail heeft laten weten helemaal van onbewaakte overwegen af te willen.

Eerder deze maand werd al bekendgemaakt dat het kabinet 50 miljoen euro extra uittrekt voor het beveiligen van gevaarlijke spoorwegovergangen. Ook sommige onbewaakte overwegen die maar toegang geven tot een of twee huizen komen in aanmerking. Spoorbeheerder Prorail verwacht dat over drie jaar het leeuwendeel van de openbare onbewaakte spoorovergangen is beveiligd.