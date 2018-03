„Onderzoek Turkije naar Nederlandse spion”

Turkije doet onderzoek naar een Nederlander met een diplomatiek paspoort die zou spioneren in Turkije. Dat meldden verschillende Turkse media maandag. De man zou in het land geld hebben overhandigd aan mensen die hem informatie gaven.

De Turkse inlichtingendiensten volgen de Nederlander, die wordt aangeduid met de initialen A.Z., al langer. Bij de contacten zou het gaan over de Syrische regio Afrin, waar Turkije is binnengevallen, en over banden van Turkije met Islamitische Staat. Er zijn beelden van een ontmoeting van hem met twee andere mannen. De Nederlander heeft eerder in Afghanistan gewerkt, aldus de Turkse media.

De Turkse regering kijkt of hij wellicht wordt uitgezet, berichten de media verder. Ook zou Nederland om opheldering zijn gevraagd.

De verhoudingen tussen Nederland en Turkije zijn al een jaar gespannen. Toen leidde de voorgenomen komst van twee Turkse ministers die in Nederland campagne wilden voeren voor een Turks referendum tot een diplomatieke rel.