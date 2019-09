‘Onderzoek tbs-moord bijna klaar’

Het strafrechtelijk onderzoek naar de moord in Lelystad waarvan twee ex-tbs’ers verdacht worden, is komende maand klaar. Wel wordt nog gezocht naar beelden van pintransacties, meldde het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

De 35-jarige Michael B. en de 49-jarige Jan van K. worden verdacht van een roofmoord op een 72-jarige man in april dit jaar in Lelystad. Het drietal kende elkaar uit de tbs-kliniek in Almere. Het slachtoffer werd gedrogeerd en daarna gewurgd met een lint. De buit zou tussen de twee verdeeld zijn. Volgens de advocaat van Van K. is er wel geld gestort op diens rekening, maar had de medeverdachte de beschikking over zijn bankpas. Camerabeelden van pintransacties kunnen dat bevestigen. Het OM onderzoekt of ze die beelden heeft, bleek op de regiezitting in de rechtbank in Lelystad.

Beide verdachten blijven vastzitten tot de volgende regiezitting in december. Ze worden vanaf oktober onderzocht in het Pieter Baan Centrum.