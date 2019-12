Onderzoek ‘spotters’ liquidatie spyshop klaar

Het onderzoek naar twee mannen die worden verdacht van medeplichtigheid aan de moord op spyshopmedewerker Ronald Bakker is klaar. Dat meldde het Openbaar Ministerie woensdag tijdens een inleidende zitting tegen het tweetal in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. De zaak tegen hen wordt volgend jaar inhoudelijk behandeld.

De verdachten Mourad B. en Ali M. ontkennen dat zij iets met de liquidatie te maken hebben. Het bewijs tegen hen bestaat onder meer uit zogeheten PGP-communicatie.

Bakker (59) werd op 9 september 2015 in zijn auto doodgeschoten, voor zijn woning in Huizen. Hij werkte bij de spyshop in Nieuwegein. De moord moet volgens justitie worden toegeschreven aan de misdaadorganisatie van de voortvluchtige Ridouan Taghi. Bakker zou tot doelwit zijn gemaakt omdat Taghi c.s. vermoedde dat de spyshop met politie en justitie samenwerkte. In mei en en augustus werden verdachten van de moord op Bakker aangehouden, in Suriname en in Nederland.

De moord op Bakker is onderdeel van het grote liquidatieproces Marengo, waarin Taghi hoofdverdachte is. Op 12 en 13 december vinden er inleidende zittingen in Marengo plaats, in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol.