‘Onderzoek psyche Jawed S. zeer beperkt’

Het onderzoek naar de geestelijke gezondheid van Jawed S. in het Pieter Baan Centrum (PBC), de observatiekliniek van justitie, is noodgedwongen heel beperkt geweest. Een van de oorzaken daarvan was dat S., die wordt verdacht van een terroristische aanslag in het Centraal Station in Amsterdam, tijdens een inleidende zitting herhaalde bereid te zijn geweld te gebruiken. Hij heeft als gevolg daarvan veel in afzondering gezeten, omdat het PBC zich genoodzaakt zag de veiligheid van personeel en gedetineerden voorop te stellen.

Daarnaast weigerde S. grotendeels mee te werken aan het onderzoek in het PBC. De problemen rond het onderzoek hebben ertoe geleid dat de deskundigen nauwelijks tot geen conclusies hebben kunnen trekken over de psychische toestand van de 20-jarige Afghaan. „We hebben hem niet kunnen onderzoeken zoals het hoort en geen diagnoses kunnen stellen”, aldus de psychiater van het PBC maandag in de gerechtsbunker in Amsterdam. „We blijven bij hypotheses.”

De deskundigen hebben wel aanwijzingen gevonden voor psychische problemen bij S. en vastgesteld dat er sprake is van „forse islamitische radicalisering”. Ook vinden ze zijn manier van communicatie „niet normaal”, onder meer doordat hij veel in herhaling valt. Hij herhaalt daarbij ook vaak dezelfde zinnen, zei de psychiater.

Op de vraag van de rechter of je niet alleen op basis van de radicalisering kunt zeggen dat er iets met iemand loos is, antwoordde een psycholoog dat ze bij het PBC dit niet zo kunnen stellen. „Daar moeten we wel meer voor hebben.” De deskundigen zien aanleiding voor vervolgonderzoek, maar het is de vraag of S. daaraan wil meewerken.

Het PBC heeft geen contact kunnen krijgen met zijn familie in Afghanistan. S. vluchtte op zestienjarige leeftijd naar Duitsland. Destijds zijn bij hem geen psychische problemen vastgesteld. Wel waren er later al wel vermoedens van radicalisering.

S. wordt verdacht van een terroristische aanslag op het station. Op 31 augustus vorig jaar stak hij twee Amerikaanse toeristen neer en zou hij politiemensen hebben bedreigd. De politie schakelde S. uit door hem neer te schieten.