Onderzoek optreden politie in aanrandingszaak

De inspectie onderzoekt het optreden van de politie in de geruchtmakende aanrandingszaak in Hoorn. De zaak kwam deze week in het nieuws omdat het 28-jarige slachtoffer de verdachte zelf had opgespoord.

„De door de berichtgeving ontstane maatschappelijke onrust is aanleiding voor de Inspectie Veiligheid en Justitie om onderzoek te doen”, aldus de inspectie. De politie is inmiddels gevraagd om een feitenrelaas op te stellen.

De 28-jarige verdachte Mohammed M. stond vrijdagmiddag voor de rechter in Alkmaar. De vrouw wist hem te traceren doordat hij haar ook had beroofd van haar iPhone die was voorzien van de speciale Find my iPhone-app. Met de informatie over zijn verblijfplaats stapte zij diverse malen naar de politie, maar het duurde nog maanden voordat het tot een aanhouding kwam.

Minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) zei vrijdag dat de krantenberichten over de gang van zaken aanleiding zijn tot zorg. „Ik vind het van groot belang dat het tot de bodem wordt uitgezocht”, aldus Blok. Hij wil weten wat er precies is gebeurd: „Aanranding is heel ernstig. Het is van groot belang dat de dader snel gepakt wordt en voor de rechter komt.”

Hij wijst erop dat het publiek bij ernstige misdrijven op de politie moet kunnen rekenen.