Onderzoek op woonwagenkamp wegens schietpartij

De politie doet woensdag onderzoek in en bij twee woonwagens aan de Hoogheuvelstraat in Oss. Aanleiding is nieuwe informatie in het onderzoek naar een schietpartij voor het woonwagenkamp, waardoor in juni de dertigjarige Peter Netten om het leven kwam.

Enkele dagen na de schietpartij meldde zich een man bij de politie met een bekentenis. Hij werd aangehouden en zit sindsdien vast.

Tijdens het onderzoek kreeg de politie informatie dat niet verdachte Kaan D. maar een ander verantwoordelijk is voor de moord. Het vermoeden bestaat dat Kaan D. de schutter uit de wind houdt.

Of dat ook de aanleiding is voor het extra onderzoek op het woonwagenkamp, wil de politie woensdag niet zeggen. „We gaan daar niet op in”, aldus een woordvoerder.

De politie verwacht dat het onderzoek op het woonwagenkamp nog tot diep in de avond duurt. Behalve het rechercheteam zijn forensische en digitale specialisten aanwezig.

Slachtoffer Peter Netten werd eerder dit jaar nog veroordeeld vanwege betrokkenheid bij de handel in hennep. Of de moord ook iets met criminaliteit te maken heeft is onzeker.