Onderzoek op vindplaats Savannah gaat door

Onderzoekers van politie waren maandagochtend in Bunschoten nog altijd bezig op de plaats waar zondag het lichaam van de veertienjarige Savannah Dekker werd gevonden. Volgens een politiewoordvoerder is een team grootschalige opsporing nog wel even bezig op industrieterrein De Kronkels.

De omgeving van de vindplaats is afgezet met zwarte schermen en linten. Agenten zorgen ervoor dat niemand in de buurt kan komen.

Of Savannah slachtoffer is geworden van een misdrijf en over een eventuele doodsoorzaak kon de politie nog niets zeggen. Dat blijft onderdeel van het onderzoek en moet zeer nauwgezet worden bekeken. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben zich te melden.