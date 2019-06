Onderzoek ombudsman naar etnisch profileren

Om een indruk te krijgen van de aard en omvang van klachten over etnisch profileren die de overheid ontvangt, begint de Nationale ombudsman een onderzoek. „Wij gaan graag met overheden in gesprek over het herkennen, erkennen en behandelen van deze klachten”, aldus de ombudsman. „Het is van belang dat burgers gehoord worden en dat hun klacht op een behoorlijke wijze door de overheid wordt behandeld.”

Bij etnisch profileren maakt de politie of bijvoorbeeld een opsporingsinstantie onderscheid tussen mensen op basis van ras, huidskleur of religie.

De Amsterdamse politie kwam deze week met een plan van aanpak waarin staat dat etnisch profileren onwettig en mensonterend is en niet past bij de waarden van de politieorganisatie. De politie in de hoofdstad gaat zelf ook onderzoek doen naar ervaringen van burgers.

Vorig jaar kwamen bij de politie vanuit het hele land 43 klachten binnen van burgers die vinden dat ze waren aangehouden of gecontroleerd op basis van hun huidskleur of achtergrond, ongeveer evenveel als in 2017.