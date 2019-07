Onderzoek OM naar gaswinning kleinere velden

Het Openbaar Ministerie (OM) doet strafrechtelijk onderzoek naar de winning van gas uit kleinere velden in Nederland. Dat heeft het OM bevestigd naar aanleiding van berichtgeving van RTV Noord, RTV Oost, RTV Drenthe en Omrop Fryslân.

Zeker een van de gasconcerns die in het noorden actief gas winnen, zou meerdere milieuvergunningen hebben overtreden.

Het onderzoek zou zich vooral concentreren op het Canadese bedrijf Vermillion, dat onder meer in het Drentse dorp Diever meer dan drie keer de toegestane maximale productiehoeveelheid uit de grond zou hebben gehaald. Het OM wil niet ingaan op namen. Het bedrijf is vooral actief in Overijssel, Friesland en Drenthe.

Het OM bevestigt ook dat er een ander onderzoek loopt naar de NAM. Dit zou worden uitgevoerd vanwege ernstige verontreiniging met aardgascondensaat van een kanaal in Farmsum en bodemverontreiniging bij Hardenberg.