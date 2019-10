Onderzoek om dode en onwelwording in Oss

De politie heeft een onderzoek ingesteld, nadat een 25-jarige man uit Oss is overleden en een 50-jarige man uit dezelfde plaats in het ziekenhuis belandde. Volgens een politiewoordvoerder is de 25-jarige man een niet-natuurlijke dood gestorven. Dinsdag zijn in twee woningen en een bedrijfspand die gelinkt kunnen worden aan de Brabanders invallen gedaan.

De 25-jarige man werd maandag door een ambulance opgehaald, nadat hij onwel was geworden. Hij overleed in het ziekenhuis. De 50-jarige man, die elders in de stad woonde, werd dinsdag onwel en ligt in het ziekenhuis. Hij wordt momenteel kunstmatig in coma gehouden, maar zijn situatie is niet levensbedreigend.

Wat er precies is gebeurd, is nog volstrekt onduidelijk. In de twee woningen en het bedrijfspand die de politie heeft doorzocht, is volgens de politiewoordvoerder niets bijzonders aangetroffen. Ook is nog onbekend waardoor de 25-jarige man precies is overleden. Naar de doodsoorzaak wordt nog onderzoek gedaan.