Onderzoek naar zwaargewond kind in Wormerveer

De politie doet in en rond een woning in Wormerveer (Noord-Holland) onderzoek naar een gebeurtenis „waarbij een zeer jong kind ernstig letsel heeft opgelopen”. Dit weekend is het kind volgens de politie in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis.

Een groot deel van de dag stond dinsdag een mobiele politiepost voor de woning aan de Kerkstraat. „Het gaat om een lopend onderzoek van de recherche”, aldus een politiewoordvoerster. „Het incident vond vermoedelijk plaats in de woning.”

De politie doet vanwege de privacy en het onderzoek volgens haar geen verdere mededelingen.