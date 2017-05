Onderzoek naar zorg in laatste levensfase

Zorginstellingen beginnen een groot onderzoek naar de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland; de begeleiding van mensen bij het naderende einde van hun leven. De onderzoekers willen weten wat Nederlanders de belangrijkste aspecten vinden in de zorg tijdens de laatste levensfase, maakte het Universitair Medisch Centrum Groningen woensdag bekend.

Palliatieve zorg is de zorg in de laatste levensfase van patiënten die ernstig ziek zijn en voor wie geen genezing meer mogelijk is. Het is er vooral op gericht de kwaliteit van het leven zo goed mogelijk te houden. „Doel van het onderzoek is om te weten te komen wanneer we palliatieve zorg ‘goed’ kunnen noemen”, aldus het UMCG.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door UMCG, Radboudumc, Erasmus MC, het Martini Ziekenhuis, het Nederlands Huisartsen Genootschap, het NIVEL, Zorgbelang Nederland en het Integraal Kankercentrum Nederland. Iedereen kan tot 1 augustus deelnemen via de website www.uwmeningoverpalliatievezorg.nl.

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) gaf eerder aan dat het aanbod van palliatieve zorg in Nederland goed is, maar dat het niet genoeg uitgaat van de behoeften van de patiënt zelf.