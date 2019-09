Onderzoek naar weigeren veteranen in Arnhem

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch gaat uitzoeken of er vrijdagavond in Arnhem veteranen zijn weggestuurd bij de herdenking van de slag om de stad in 1944. Dat zegt hij op Twitter en Facebook in reactie op berichten daarover.

„Wat erg. Onze herdenking draait helemaal om onze zo geliefde veteranen die bij ons hun gestorven vrienden komen eren. Ik doe alles om ze allemaal binnen te krijgen, veilig en met alle égards. Dus nu zoek ik uit of wij soms toch veteranen hebben gemist en als dat zo is, dan wil ik dit natuurlijk zo snel mogelijk goedmaken „, aldus de burgemeester.

Omroep Gelderland berichtte over Tom Schaffer (93) en John Pinkerton (77), die bij de Britse krijgsmacht hebben gediend, maar zouden zijn weggestuurd omdat ze niet het juiste toegangspasje hadden. Schaffer vocht in de Tweede Wereldoorlog in de Ardennen. Pinkerton vocht later in het Midden-Oosten.