Onderzoek naar vliegen boven conflictgebieden

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) bekijkt of overheden en luchtvaartmaatschappijen voldoende doen voor veilige vliegroutes. De OVV bracht eerder advies uit over het vliegen boven conflictgebieden. Nu wordt onder meer onderzocht of er voldoende maatregelen zijn genomen en of de aanbevelingen ook zijn opgevolgd.

De OVV kwam in 2015 met een rapport naar aanleiding van de ramp met vlucht MH17. Deze werd in de zomer van 2014 uit de lucht geschoten boven het oosten van Oekraïne, waar een oorlog woedde. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven, onder wie 196 Nederlanders.

„De Raad wil inventariseren welke maatregelen partijen hebben getroffen op het gebied van luchtruimbeheer in conflictgebieden en het delen van dreigingsinformatie. Verder kijkt de Raad wat luchtvaartmaatschappijen doen op het vlak van risico-analyses voor het overvliegen van conflictgebieden en de verantwoording over de gekozen routes”, staat in een toelichting. Het internationale onderzoek is waarschijnlijk eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond.