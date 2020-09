Onderzoek naar vermoedelijke fraude met coronasteun

De FIOD heeft de woning en een bedrijfspand van een 36-jarige financieel adviseur uit Enschede doorzocht, omdat hij onder meer wordt verdacht van fraude met de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO), de zogeheten coronasteun. De man is niet aangehouden, wel is beslag gelegd op zijn administratie.

Het onderzoek kwam op gang na een melding van de Belastingdienst. De man wordt ook verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrift. De FIOD vermoedt dat de man heeft gerommeld met inlogcodes bij de Belastingdienst van (ex-)klanten en op die manier teruggaven naar eigen bankrekeningen heeft gesluisd. Ook zou hij op naam van klanten voor 80.000 euro aan valse aangiften omzetbelasting hebben ingediend. In 2016 kreeg de man al een taakstraf voor valsheid in geschrift.

De man zou, eveneens op naam van klanten, aanvragen voor de TOZO hebben gedaan. Minstens negen keer gaf hij daarbij eigen bankrekeningnummers op, aldus de FIOD. Mogelijk heeft hij ook misbruik gemaakt van andere steunmaatregelen.