Onderzoek naar verdachte moord op rapper Feis

De 25-jarige Rotterdammer Silfano M., die wordt verdacht van het doodschieten van rapper Feis vlak na de jaarwisseling, zal psychiatrisch worden onderzocht. De rechtbank in Rotterdam heeft dat besloten tijdens een niet-inhoudelijke zitting. Ook vinden de rechters dat de verdachte, die donderdag niet aanwezig was, de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak verplicht moet bijwonen. Die is gepland op 8 en 9 januari.

Het slachtoffer - zijn echte naam is Faisal Mssyeh - werd 1 januari doodgeschoten op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Zijn broer raakte zwaargewond, ook door kogels uit het semi-automatische pistool van M., denkt het Openbaar Ministerie. Het ging mogelijk om een „onbenullige kroegruzie”, zei de politie destijds. De verdachte heeft nog niet willen verklaren, zei zijn advocaat.

Naast de moord dan wel doodslag en de poging daartoe op de broers, wordt M. ook ervan verdacht dat hij op 1 december 2018 een automobilist in Schiedam heeft beschoten.

De 32-jarige Feis werkte samen met andere rappers zoals Winne, U-Niq, Ronnie Flex, Sticks. In 2014 bracht hij zijn eerste cd uit, getiteld Hard van buiten, gebroken van binnen.