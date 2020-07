Onderzoek naar veiligheidsbeleving omwonenden Chemelot

Het RIVM gaat een onderzoek doen naar de veiligheidsbeleving van omwonenden van industrieterrein Chemelot bij Geleen. Zo’n 5000 willekeurig geselecteerde huishoudens in de omgeving van Chemelot krijgen deze week een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek. Dat maakte de provincie Limburg donderdag bekend.

Onderzocht wordt hoe de inwoners van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Echt-Susteren, Sittard-Geleen en Stein hun veiligheid nu ervaren. Ook wordt nagegaan of mensen weten wat te doen bij een calamiteit of ramp op het industrieterrein. Aan de hand van de onderzoeksresultaten kan eventueel de communicatie bij ernstige incidenten worden verbeterd. De resultaten van het onderzoek worden dit najaar bekend.

Het onderzoek van het RIVM maakt deel uit van het programma Duurzame Veiligheid 2030. De bedoeling daarvan is dat zich in 2030 in de petrochemische industrie geen noemenswaardige incidenten meer zullen voordoen.

Chemelot is ongeveer 8 vierkante kilometer groot. Er zijn meer dan honderd chemische bedrijven gevestigd, zoals DSM en SABIC. Ook is er een campus voor duizenden onderzoekers en studenten. Eromheen liggen meerdere woonwijken. In het verleden werd het terrein herhaaldelijk getroffen door chemische lekkages en grote branden.