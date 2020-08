Onderzoek naar veiligheid opslag ammoniumnitraat in Vlaardingen

DCMR Milieudienst Rijnmond heeft een onderzoek ingesteld naar de veiligheid bij het bedrijf Yara in Vlaardingen, waar de stof ammoniumnitraat ligt opgeslagen. Dat is de chemische stof die begin deze maand de enorme explosie in de Libanese hoofdstad Beiroet veroorzaakte. Aanleiding voor het onderzoek bij Yara is een incident bij het bedrijf op 13 augustus.

„Tijdens het lossen van een tankauto werd kaliumcarbonaat gelost in een tank waar al fosforzuur in zat en deze stoffen zijn gaan reageren”, schetst de milieudienst het voorval. De situatie werd onder controle gebracht door de tank te legen en er waren geen gevolgen voor het ammoniumnitraat dat bij Yara ligt opgeslagen. Die opslag staat 300 meter van de plek waar de tankauto stond.

Uit voorzorg heeft de provincie Zuid-Holland opdracht gegeven voor nader onderzoek. „Omdat dit incident mogelijk vragen oproept over de risico’s van de opslag van ammoniumnitraat zal DCMR nagaan wat de veiligheidssituatie bij het bedrijf is en of verbeteringen noodzakelijk zijn”, schrijven de gedeputeerden Adri Bom-Lemstra en Floor Vermeulen aan Provinciale Staten.

Overigens bedraagt de hoeveelheid ammoniumnitraat die bij het Vlaardingse bedrijf ligt opgeslagen volgens de DCMR minder dan 1 procent van de hoeveelheid die in Beiroet ontplofte. Ook wordt het spul in Vlaardingen „onder veel betere voorwaarden” bewaard, aldus de milieudienst.