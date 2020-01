‘Onderzoek naar vastgoedman Lips ligt stil’

Het strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude naar de Brabantse vastgoedhandelaar Roger Lips ligt sinds februari 2019 stil. Dat heeft zijn raadsman Willem Koops gezegd. Lips moet donderdag voor het eerst voor de rechtbank in Zwolle verschijnen voor een inleidende zitting, maar hij verblijft in Dubai. Hij zal niet naar Zwolle komen, volgens zijn advocaat.

De 55-jarige vastgoedondernemer ging in 2013 persoonlijk failliet. Zo’n 150 aan hem gelieerde bedrijven gingen in de loop der jaren erna over de kop. De totaalschuld zou meer dan 200 miljoen euro bedragen.

Het strafdossier bevat vele verwijten van faillissementsfraude waaronder het wegsluizen van geld naar familieleden, aldus zijn advocaat. „Maar dat wordt hem nu dus niet verweten.” Lips wordt alleen voor de rechter gedaagd omdat hij onvoldoende informatie aan de curator verstrekte, meldt ook het Openbaar Ministerie. Uit vrees opnieuw gegijzeld te worden, vluchtte Lips in 2013 naar Dubai.

Volgens Koops is hij onschuldig, omdat hij altijd vragen van curatoren en de rechter-commissaris heeft beantwoord. De gijzeling was onrechtmatig en moet van tafel, vindt hij. Dan kan Lips de behandeling van zijn strafzaak zonder vrees bijwonen. Volgens het OM komt het wegsluizen van gelden pas later aan bod . Vrees voor aanhouding hoeft de verdachte niet te hebben. „Een eerder bevel tot aanhouding is ingetrokken”, zei een woordvoerder.