Onderzoek naar vaccins en medicatie draait op volle toeren

Onderzoeksinstituten en farmaceutische bedrijven zijn wereldwijd bezig met een spoedklus om vaccins en behandelingen te vinden voor het coronavirus. In de Verenigde Staten wordt zelfs al een experimenteel vaccin van het bedrijf Moderna getest op vrijwilligers in Seattle. De gebruikelijke dierproeven worden overgeslagen.

Onderzoekers werken onder grote druk omdat het coronavirus wereldwijd snel om zich heen grijpt. Toch laten effectieve vaccins en medicijnen vermoedelijk nog op zich wachten. De proef in de VS wordt ongekend snel uitgevoerd, maar dat betekent nog niet dat het vaccin op korte termijn op de markt komt. Zelfs als het klinisch onderzoek een succes is, kan dat anderhalf jaar duren.

Ook in China gaan proeven van start. Het bedrijf CanSino Biologics Inc. zegt dat toestemming is gegeven voor het testen van een experimenteel vaccin op menselijke proefpersonen. Dat wordt gedaan in Wuhan, de miljoenenstad waar het virus vorig jaar voor het eerst de kop opstak.

Voor mensen die ernstig ziek zijn geworden door het virus, bestaat nog geen effectief medicijn. Een ontdekking van het Erasmus MC en de Universiteit Utrecht kan in de ontwikkeling daarvan van groot belang blijken. De onderzoekers vonden een antilichaam tegen Covid-19 en zijn bezig „een farmaceut aan boord te krijgen”. De onderzoeksleider noemde het een „veelbelovende stap”, maar wilde geen valse verwachtingen wekken. „Het is nog veel te vroeg om te speculeren over de eventuele werkzaamheid bij mensen.”

Ook het experimentele antivirale middel remdesivir van Gilead, dat eigenlijk is ontwikkeld tegen andere aandoeningen waaronder ebola, is in beeld. „We zouden binnen enkele maanden moeten weten of dit middel werkt”, zei de gerenommeerde Amerikaanse expert Anthony Fauci eerder deze maand over het middel. De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) constateerde woensdag echter nog geen hard wetenschappelijk bewijs te hebben gezien voor de effectiviteit van remdesivir en andere bestaande middelen tegen Covid-19.

Tal van andere bedrijven werken eveneens aan middelen tegen het virus. Het gaat onder meer om het Amerikaanse Johnson & Johnson en het Britse GlaxoSmithKline. Farmaceut Regeneron hoopt begin deze zomer te beginnen met klinisch onderzoek met menselijke proefpersonen. Regeneron kwam eerder al met een middel dat de overlevingskansen van patiënten met ebola aanzienlijk verbeterde.